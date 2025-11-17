Парадокс Дрейка

Какова вероятность встретить братьев по разуму и почему человечество до сих пор не может решить эту задачу, об этом на всероссийском фестивале «#Вместе с российской наукой», который проводит Псковский госуниверситет при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, рассказал директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: greg rakozy / unsplash.com Фото: greg rakozy / unsplash.com

В 1961 году американский астроном Фрэнк Дрейк предложил формулу для расчета числа разумных цивилизаций в нашей галактике. Идея была простой: взять число звезд, умножить на долю звезд с планетами, потом — на вероятность развития жизни, затем — разумной жизни и получить ответ. Одна проблема: почти все эти данные неизвестны. В Млечном Пути от 200 до 400 млрд звезд. Астрономы нашли около 7 тыс. планет у других звезд и предполагают, что землеподобных планет в галактике около 300 тыс. Хотя сколько звезд вообще имеют планеты, тоже неясно. Еще сложнее — с вероятностью появления разумной жизни. И совсем непредсказуем ответ на вопрос, захочет ли эта жизнь выходить на контакт с людьми.

Таким образом, формула Дрейка остается скорее философским упражнением, чем рабочим инструментом. Однако, озадачившись этим вопросом, можно попытаться осознать, насколько впечатляющие масштабы Вселенной.

В видимой части космоса около 2 трлн галактик. В каждой — сотни миллионов или даже триллион звезд. Среднее расстояние от Земли до Солнца — 150 млн км — астрономы называют астрономической единицей. До Луны, ближайшего к нам космического тела, 384 тыс. км. В промежутке между Землей и Луной могли бы поместиться все планеты Солнечной системы — с запасом в 3 тыс. км.

Ближайшая после Солнца звезда к Земле — Проксима Центавра — находится в 4,5 светового года от нее. Свет летит со скоростью 300 тыс. км/с и за секунду облетает Землю 7,5 раза. Даже на такой скорости до Проксимы он добирается почти пять лет. Световой год — это 9,5 трлн км. Ближайшая крупная галактика — Андромеда — удалена от Земли на 2,5 млн световых лет. Свет, который виден от нее сегодня, отправился в путь, когда на Земле еще жили мамонты.

Получается, что астрономия изучает прошлое. Свет от Проксимы Центавра показывает, какой эта звезда была 4,5 светового года назад. Свет от Андромеды — как галактика выглядела 2,5 млн лет назад. Крабовидная туманность, остаток взрыва сверхновой, находится на расстоянии 6,5 тыс. световых лет. Кстати, китайские астрономы в 1054 году этот взрыв зафиксировали: новая звезда в созвездии Тельца две недели была видна даже днем, хотя сам взрыв произошел за 6,5 тыс. лет до этого.

При таких масштабах — два триллиона галактик, сотни миллиардов звезд в каждой, триллионы потенциальных планет — статистическая вероятность существования жизни где-то еще стремится к единице. Формула Дрейка не дает точного ответа, да и сам вопрос изменился. Речь уже идет не о том, есть ли жизнь во Вселенной, а о том, когда и как человечество ее обнаружит.

Татьяна Мейлахс