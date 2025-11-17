Глава Оренбуржья подписал указ о формировании правительства региона

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал указ о формировании нового состава правительства региона. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Отмечается, что команду вошли преимущественно местные специалисты, что, по мнению губернатора, обеспечит эффективное решение актуальных задач.

Евгений Солнцев подчеркнул, что за восемь месяцев работы он убедился в необходимости комплексного подхода к решению проблем региона. Губернатор уверен, что только совместными усилиями с жителями можно добиться значимых результатов.

В состав нового правительства вошли Сергей Балыкин, назначенный первым вице-губернатором и министром сельского хозяйства. Дмитрий Кулагин стал вице-губернатором и руководителем аппарата правительства. Лариса Боярская будет отвечать за социальную политику, а еще один вице-губернатор Антон Ефимов займется экономическим развитием.

Вице-губернатор — зампредседателя правительства Александр Полухин назначен министром строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона. Дмитрий Бердников получил пост первого зампреда правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Юрий Мироненко утвержден в должности и. о. вице-губернатора – зампреда правительства Оренбургской области по внутренней политике — министра региональной политики региона.

Министром труда и занятости населения региона назначена Наиля Исхакова. Минцифры Оренбургской области назначен Евгений Моисеев. Главой регионального минспорта Олег Панькин. Алексей Пахомов занял должность министра образования Оренбуржья. Пост министра финансов занял Евгений Сеньчев. Елена Сладкова будет отвечать за социальное развитие региона. Мария Стручкова назначена министром архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области.

Алексей Шарыгин возглавил министерство промышленности и энергетики Оренбургской области. Руководителем регионального минздрава назначен Андрей Шатилов. Главой минкульта области утверждена Евгения Шевченко. И. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области назначен Андрей Вязиков.

Андрей Сазонов