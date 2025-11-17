В Пятигорске заведующую детсадом осудили за мошенничество с зарплатой

Заведующая детским садом в Пятигорске признана виновной в мошенничестве с зарплатой фиктивно трудоустроенных сотрудников, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что руководительница поселила в штат два человека, которые фактически не работали, но в табелях учета рабочего времени числились и им начислялась зарплата. По материалам проверки, заведующая внесла ложные сведения, из-за чего из бюджета детского сада было незаконно выплачено свыше 570 тыс. руб.

Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу муниципалитета причиненного ущерба на сумму свыше 570 тыс. руб. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры города.

Станислав Маслаков