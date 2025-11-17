«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В Соединенных Штатах возникли очень серьезные проблемы, которые не наблюдались за всю историю существования Центрального банка. Американский ЦБ устанавливает ставку рефинансирования, в этот раз минимум — 3,75%, а максимальная — 4%. Федеральный резервный банк Нью-Йорка, главный агент на открытом рынке ФРС, совершает эти операции. Если ставки на рынке приближаются к уровню 4%, он предоставляет ликвидность, а если к 4% — забирает. Для этого существует основной механизм РЕПО. И когда банки не могли вернуть и выполнить свои обязательства по РЕПО, американский Центробанк переходил к операциям количественного смягчения. Список бумаг, входящих в обеспечение ФРС США, известен, это в основном государственные, ипотечные и казначейские операции. Что происходит сейчас? Почему ситуация вызвала серьезное беспокойство американского регулятора? И как она отразится на мировых рынках? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Руководитель Федерельного резервного банка Нью-Йорка на прошлой неделе провел экстренное совещание с первичными дилерами, о котором стало известно только 15 ноября. Дело в том, что существует еще и межбанковский рынок, где финансовые организации могут обмениваться между собой актив-ликвидностью. И ставки там выпрыгивали за диапазон американского регулятора. SOFR доходила в моменте даже до 4,2%, а когда 4% уже можно реповать. Причем объемы по РЕПО сейчас минимальные за всю историю, а объемы на межбанке составляют около $4 трлн — это очень много, они резко выросли. Почему это происходит? Пока ответа нет, но здесь можно предполагать, что у банков просто не осталось качественного обеспечения, и с этим связаны провалы на фондовых рынках в США. Периодически мы видим провалы и на рынке криптовалют. И главная проблема заключается вот в чем: если основные портфели скомпонованы у банков вне зоны обеспечения, которое принимает американский регулятор, это может вызвать очень серьезные потенциальные сложности на всех глобальных рынках. Цена вопроса очень большая. Если речь идет о криптовалютах, вряд ли американский ЦБ будет принимать их в обеспечение. И тогда пострадают все рынки, которые сопряжены с криптовалютами.

