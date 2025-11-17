В Казани задержали подозреваемого в краже акустической системы

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке похищения акустической системы стоимостью свыше 8 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов на улице Павлюхина. Администратор магазина рассказал росгвардейцам, что посетитель спрятал колонку в тележку и попытался выйти из торгового зала, не оплатив покупку.

Подозреваемого задержали на первом этаже здания и передали полиции. По факту происшествия проводится проверка.

Анна Кайдалова