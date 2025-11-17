Структура Сергея Мефедова выкупила бывшие общежития МГЛУ на «Китай-городе»

Фирма «Могул-1», структура девелопера R4S Group Сергея Мефедова, выиграла торги «Дом.РФ» по приобретению двух недостроенных зданий общежития МГЛУ площадью около 3,3 тыс. кв. м, расположенных в Петроверигском переулке в Москве (ст. метро «Китай-город»). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на протоколы ГИС «Торги».

Стартовая цена объектов была 310,5 млн руб. В итоге «Могул-1» забрала лоты за 691,5 млн руб. В аукционе участвовали девелопер «Трансстройинвест», фирма «Актив» и Московский финансово-юридический университет (МФЮА). В R4S Group сообщили, что компания обдумывает лучшее применение для зданий.

Собеседники «Ведомостей» считают, что, скорее всего, на месте выкупленных зданий появится элитный ЖК или отель. Затраты на реализацию отеля в этом месте могут составить 2,7–3 млрд руб., а на реставрацию здания под жилой комплекс уйдет порядка 600 млн, считают эксперты.

Общежития построили в 1929-1931 годах для студентов института Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского. Институт был создан для подготовки европейцев, проживающих в СССР, в качестве политических работников. В 1936 году здания были переданы Московскому институту иностранных языков. В 2014 году комплекс общежития получил статус объекта культурного наследия регионального значения как образец конструктивизма.