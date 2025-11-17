Суд назвал владельца здания аэроклуба в Саратове добросовестным, но дом изъял

Областной арбитражный суд опубликовал решение по делу Росимущества и прокуратуры против предпринимателя Семена Глозмана. Суд удовлетворил иск и вернул в собственность России участок земли и здание на улице Рабочей, 22, ранее принадлежавшие Саратовскому аэроклубу.

Суд отметил, что здание является памятником истории, взятым под охрану в 1976 году. Это определило его особый правовой режим. В 1991 году объект не был включен в перечни имущества для передачи в муниципальную собственность, что оставило его в федеральной собственности. Судья Юлия Святкина подчеркнула, что последующие акты администрации Саратова, включавшие здание в реестр муниципальной собственности и его приватизацию, были неправомерны, даже несмотря на добросовестность ответчика.

Суд также отклонил ходатайство ответчика о пропуске срока исковой давности. Момент начала течения срока был определен с момента, когда территориальное управление Росимущества узнало о нарушении права. Важным для суда стало установление, что окончательное подтверждение статуса объекта культурного наследия произошло лишь в 2017 году, а полная картина незаконного выбытия имущества была выявлена в ходе прокурорской проверки.

Никита Маркелов