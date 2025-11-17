РБК: власти оценят целесообразность перехода к единому идентификатору юрлиц

Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и деловыми объединениями может ввести единый универсальный идентификатор для юридических лиц. Инициатива включена в проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года, который планируют утвердить до конца 2025-го, узнал РБК.

Новый идентификатор призван заменить три основных номера, присваиваемых компаниям: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и единый регистрационный номер страхователя (ЕРНС). Сейчас эти коды используются разными ведомствами и реестрами, что создает дополнительные бюрократические препятствия. По словам управляющего партнера Legal Eagles Армена Серобяна, запрос на упрощение приходит в основном от малого и среднего бизнеса, для которого взаимодействие с несколькими ведомствами и обмен информацией затруднены.

Минфин должен подготовить концепцию перехода к единому идентификатору и представить доклад в правительство до января 2027 года. Ведомство проанализирует затраты и выгоды реформы, а также порядок кодировки, присвоения и аннулирования нового кода и условия переходного периода.

Директор дивизиона развития инвестклимата АСИ Михаил Уткин отметил, что сейчас бизнес заполняет около 2 тыс. форм, в которых требуется минимум два из трех идентификаторов. Единый номер, по его словам, способен значительно сократить объем отчетности, а также сэкономить время и деньги предпринимателей.

При этом советник гендиректора «СКБ Контур» по взаимодействию с госорганами Наталья Никитина указала на большие капиталовложения, необходимые для внедрения единого идентификатора. Руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин, в свою очередь, обратил внимание на вопросы безопасности. При изменении системы стоит рассмотреть идентификацию не по одному, а сразу по нескольким кодам, убежден эксперт.