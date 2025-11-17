Дождь и гололед ожидаются на этой неделе в Удмуртии

В предстоящую ночь на территорию Удмуртии подойдет фронт, который принесет снег, переходящий в дождь. Как сообщает региональный Гидрометцентр, утром в отдельных районах возможен ледяной дождь.

Днем, 18 ноября, пройдут небольшие дожди с перерывами, установится ветреная погода. Температура воздуха в первой половине ночи составит -1..-6°С, утром — 0..-2°С, а к вечеру повысится до +1..+6°С.

В ночь на 19 ноября и утром ожидаются дожди, которые днем в некоторых районах перейдут в снег. Температура ночью и утром будет +2..+7°С, а к вечеру опустится до 0°С. На дорогах возможна гололедица.

20 и 21 ноября установится антициклональный характер погоды, осадков не ожидается. Температура 20 ноября будет -4..+1°С, 21 ноября — 0..-5°С. На дорогах сохранится гололедица. В выходные дни ожидается повышение температурного фона.

Анастасия Лопатина