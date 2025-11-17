Улицы Парижа утопают в мусоре из-за забастовки коммунальных служб

В половине муниципальных округов Парижа вот уже почти неделю не вывозят мусор, из-за чего горы отходов скапливаются прямо на улицах, пишет Le Figaro.

Причина — забастовка муниципальных коммунальных служб, которая началась еще 12 ноября. По призыву профсоюза в городе были закрыты мусоросжигательные заводы и гаражи с уборочной техникой. Профсоюз требует улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Представитель союза сообщил, что в субботу в один из парков техники пришли десятки полицейских и подвергли бастующих «физическому принуждению». В этой связи забастовка была продлена на весь понедельник, 17 ноября.

Забастовка затронула 10 из 20 муниципальных округов Парижа. В мэрии города заявили Le Figaro, что «снова встретятся с бастующими на этой неделе».

Кирилл Сарханянц