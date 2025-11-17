Подтвердили надежность

6 ноября 2025 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО «Тольяттихимбанк» на уровне A-(RU) с прогнозом «стабильный». Рейтинг такого уровня имеют всего несколько региональных банков в России.

Тольяттихимбанк работает с 1993 года и предоставляет широкий спектр финансовых услуг для физических и юридических лиц. Банк входит в число крупнейших частных региональных банков Приволжского федерального округа, обладает стабильной клиентской базой и поддерживает долгосрочные партнерские отношения с ведущими промышленными предприятиями. Головной офис расположен в Тольятти, банк представлен также в Москве и в Перми, что обеспечивает работу как с региональными клиентами, так и с партнерами на федеральном уровне. По данным banki.ru, на 1 октября 2025 года активы ТХБ составили около 22 млрд рублей, капитал – 14 млрд, кредитный портфель – 6,5 млрд рублей. Чистая прибыль ТХБ – 1,5 млрд рублей.

Российское Рейтинговое агентство АКРА учреждено в 2015 году. По данным сайта агентства, его уставный капитал составляет около 3 млрд рублей, а клиентская база насчитывает более 300 компаний. Основная задача АКРА – обеспечение качественным рейтинговым и аналитическим продуктом участников финансового рынка. Одной из основных сфер деятельности АКРА является присвоение рейтингов российским банкам.

По оценке агентства, Тольяттихимбанк демонстрирует высокий уровень кредитоспособности и достаточности капитала, обладает качественным риск-профилем и достаточным уровнем ликвидности. Банк последовательно поддерживает положительные финансовые показатели, что свидетельствует о взвешенном управлении активами и надежной модели бизнеса. «Кредитный рейтинг Тольяттихимбанка отражает умеренную оценку бизнес-профиля, сильную оценку фактора достаточности капитала, удовлетворительный риск-профиль и адекватную позицию по фондированию и ликвидности. Кроме того, АКРА принимает во внимание возможность получения банком экстраординарной поддержки от своего акционера», – говорится в официальном пресс-релизе агентства.

Рейтинг A-(RU) с прогнозом «стабильный» имеют лишь несколько частных отечественных региональных банков, что ставит Тольяттихимбанк в ряд самых надежных банков Российской Федерации.

В пресс-службе «Тольяттихимбанка» отмечают: «Рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом – это знак доверия и подтверждение того, что банк ведет деятельность надежно, прозрачно и предсказуемо. Для клиентов это означает стабильность и безопасность размещенных средств, уверенность в выполнении банком всех обязательств, возможность выбора финансовых продуктов на основе подтвержденной оценки надежности».

Константин Зырянов,

председатель правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Сохранение устойчивой позиции – один из ключевых принципов стратегии Тольяттихимбанка. Мы последовательно укрепляем финансовую устойчивость, расширяем присутствие в регионах и создаем новые возможности для наших клиентов.

Специалисты АКРА выделили высокий уровень кредитоспособности и достаточности капитала Тольяттихимбанка

Специалисты АКРА выделили высокий уровень кредитоспособности и достаточности капитала Тольяттихимбанка



