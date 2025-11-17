В Башкирии за год количество автокредитов сократилось на 3,9%

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре в Башкирии составило 4,48 тыс., что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

Наибольшее число автокредитов в регионах страны в октябре было выдано в Москве (8,64 тыс. ед.), Московской области (8,13 тыс. ед.), Татарстане (6,53 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (6,00 тыс. ед.) и Краснодарском крае (5,62 тыс. ед.).

Наибольшее снижение количества выданных автокредитов в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксировано в Самарской (-15,3%), Кемеровской (-14,6%), Тульской (-11,1%), Волгоградской (-10,3%) и Новосибирской (-7,3%) областях. Рост количества выданных автокредитов в прошлом месяце продемонстрировали Тверская (+21,8%), Саратовская (+13,8%) и Кировская (+10,3%) области, а также Санкт-Петербург (+8,7%) и Москва (+8,5%).

Олег Вахитов