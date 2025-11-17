На Алтае осудят директора компании «Сервит» за мошенничество при ремонте школы

Советский райсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Сервит» Сергея Бокова. Ему вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (ч.1 ст.216 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, в 2024 году фигурант дела заключил муниципальный контракт, по которому его компания должна была провести реконструкцию крыши «Советской СОШ» за 39 млн руб. Однако срок сдачи работ неоднократно переносился. Кроме того, подрядчик разобрал кровлю школы, не предусмотрев мер по защите от осадков.

Это привело к затоплению помещений учреждения с первого по третий этажи после дождя. Кроме того, была повреждена отделка стен, произошло набухание деревянных полов, образование грибка и т. д. Ущерб составил более 32 млн руб. Ремонт кровли школы до сих пор не завершен.

По данным правоохранителей, Сергей Боков не провел строительные работы по реконструкции крыши в полном объеме, планируя похитить 39 млн руб.

Александра Стрелкова