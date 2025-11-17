ВЦИОМ: 61% читающих россиян предпочитают художественную литературу

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди россиян о чтении книг. Согласно данным аналитического центра, 61% опрошенных читающих россиян предпочитают художественную литературу, 36% — книги о саморазвитии, 28% — об искусстве, 21% — научную литературу.

Доля респондентов, заявивших о любви к чтению, выросла: в 2014 году она составляла 48%, в 2017-м — 61%, в 2025-м — 66%. В среднем за три месяца опрошенные читают около шести книг, свидетельствуют данные опроса.

71% респондентов читают бумажные книги, 40% читают в телефоне, 13% — в компьютере. 12% опрошенных читают научную литературу каждый или почти каждый день, 26% выбирают ее для чтения — 1-2 раза в неделю.

Полина Мотызлевская