Депутаты Яроблдумы одобрили снижение штрафа за нарушение правил платных парковок

Депутаты Ярославской областной думы одобрили снижение штрафов за нарушение правил пользования платным парковочным пространством. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание комитета по законодательству

Фото: Ярославская областная дума Заседание комитета по законодательству

Изменения в региональный закон об административных правонарушениях парламентарии рассмотрели на заседании комитета по законодательству. Решено, что за повторные нарушения штрафы увеличиваться не будут. Такое предложение внесли депутаты областной думы. Также депутаты поддержали поправки, устанавливающие новый размер штрафов. Для граждан он составит 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — 5 тыс. руб., для юридических лиц — 10 тыс. руб.

«Изначально предлагался штраф в размере 3 тыс. руб. для физических лиц. Депутаты посчитали это избыточным, особенно с учетом того, что на первом этапе возможны нарушения, которые совершены непроизвольно. Вместе с губернатором пришли к компромиссу, остановились на цифре 2,5 тыс. руб.» — сказал председатель комитета Илья Осипов.

Илья Осипов подчеркнул, что ответственность за нарушения правил пользования платными парковками должна быть «достаточной, но не чрезмерной».

Антон Голицын