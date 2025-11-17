Нижегородские власти утвердили мастер-план развития территории стадиона «Водник»
Нижегородский региональный штаб по градостроительной деятельности утвердил мастер-план комплексного развития территории (КРТ) стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода. Как выяснил «Ъ-Приволжье», на этой территории планируется построить крытую ледовую арену и спортивный комплекс.
Также на этой территории будут расположены открытый стадион с футбольным полем 62 на 42 метра, баскетбольная площадка и зона воркаута. Также в спортивной зоне предусмотрены три круговые и три спринтерские беговые дорожки. Под футбольным полем будет организована подземная парковка, которой смогут пользоваться как посетители спортивного центра, так и граждане, которые приехали в центр города по своим делам. Всю спортивную инфраструктуру после строительства передадут муниципалитету.
Общую стоимость строительства этого спортивного ядра в областном правительстве оценили в 2 млрд руб. Для реализации проекта планируется привлечь частные инвестиции. Чтобы инвестор смог окупить и затраты на строительство спортивных объектов, ему дадут возможность построить рядом с ними два многоквартирных дома. Один из них предполагается построить на месте существующих гаражей, второй — ближе к зданию, где сейчас располагается дирекция стадиона. Само здание дирекции планируется снести и вновь построить в историческом облике.
При разработке мастер-плана КРТ нижегородский минград предложил несколько вариантов высотности одного из этих домов — 100, 140 и 180 метров. По предложению областного архсовета, региональный штаб согласовал в качестве основного вариант с высоткой 140 м.
После строительства доступ на стадион останется открытым для всех желающих.