В Самаре сдачу нового корпуса театра «СамАрт» отложили до 2027 года

Третий корпус самарского театра юного зрителя «СамАрт» планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Стройка началась еще в 2019 году, но была заморожена, а сроки завершения работ неоднократно переносились. Об этом сообщает отделение Общероссийского народного фронта по Самарской области со ссылкой на Министерство культуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В марте 2022 года срок сдачи объекта перенесли на 31 декабря 2024 года. Однако из-за приостановки работ ввод в эксплуатацию опять отложили.

В настоящее время строительство третьего корпуса театра «СамАрт» завершено на 50%. В 2025 году на окончание работ из бюджета Самарской области были выделены дополнительные средства на сумму 1,4 млрд руб. Чиновники объявили тендер на корректировку документации.

Георгий Портнов