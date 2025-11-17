На участке по улице Крисанова полностью закроют движение

Сегодня, 17 ноября, с 22:00 до 6:00 18 ноября будет полностью закрыто движение по ул. Крисанова: на участке от ул. Пушкина до ул. Данилихинской. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта.

Перекрытие связано с обследованием и испытанием моста через реку Данилиху. Подрядчик будет испытывать конструкцию под нагрузкой в виде 12 загруженных самославов. «Это необходимо для оценки всей конструкции, а также для работы трамваев, которые в дальнейшем будут курсировать по мосту из Индустриального района в центр», — отметили в министерстве.