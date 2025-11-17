Conversation: ЕС не отдает Украине замороженные активы из-за отношений с Россией

Евросоюз продолжает обсуждать варианты использования замороженных российских активов для помощи Украине, что тормозит единое решение вопроса. Основная часть средств — около €200 млрд — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. По мнению экспертов The Conversation, эти активы — не просто финансовый ресурс, а важный геополитический инструмент.

«Развернуть их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины»,— указано в публикации. Неизменность ситуации, по словам аналитиков издания, позволяет сохранить гибкость в условиях продолжительного конфликта или другого исхода. Поддержка Украины для ЕС превращается в «стратегическую обузу», что заставляет руководителей стран объединения тщательно взвешивать риски.

Авторы статьи также напомнили о позиции премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, которая отражает реалистический взгляд на ситуацию вокруг Украины. В частности, некоторые страны все менее однозначно оценивают боевые действия. Поэтому, поясняют в публикации, вместо активных действий Франция и Германия выбирают путь дипломатии и «реалистических ожиданий».