Под Сысертью проверят реабилитационный центр, где подростку оторвало палец

Прокуратура проверяет соблюдение прав воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Сысертского района в селе Новоипатово, сообщили в прокуратуре Свердловской области. В прошлом месяце 14-летний воспитанник центра потерял палец.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сысертская межрайонная прокуратура установила, что 20 октября из-за удара дверью у подростка случилась травматическая ампутация пальца на левой руке. Сотрудники вызвали скорую только через полчаса после получения травмы, при этом часть камер видеонаблюдения не работала. Кроме того, сотрудники не сообщили о происшествии в прокуратуру. Директору учреждения было внесено представление об устранении нарушений.

Проверки продолжаются. Прокуратура также даст оценку законности отказа передачи ребенка под опеку его сестре, перевода в другое учреждение и действиям работников учреждения в отношении других воспитанников.

Кроме того, 11 ноября центр с проверкой посетили прокурор Николай Прищепа, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзякова и заместитель министра социальной политики Евгений Шаповалов.

Ирина Пичурина