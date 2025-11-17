Новые нормы отопления введут в жилых помещениях Удмуртии

С нового отопительного сезона 2025-2026 годов в Ижевске и других городах Удмуртии изменится минимальная температура воздуха в жилых помещениях. Это связано с вступлением в силу нового федерального строительного свода правил «Строительной климатологии».

Согласно новым нормам, для Ижевска, где средняя температура наиболее холодной пятидневки не ниже -30 °C, нормативная температура в жилых помещениях будет составлять не ниже +18 °C, а в угловых комнатах — не ниже +20 °C. Ранее требования устанавливали температуру от +20 до +22 °C соответственно.

Анастасия Лопатина