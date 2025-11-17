В Челябинске Т-Банк оштрафовали за незаконную рекламу на 325 тыс. рублей

Челябинское УФАС России оштрафовало АО «Т-Банк» на 325 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу инвестиционной стратегии, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Установлено, что организация прислала информацию об инвестиционных услугах на электронный адрес гражданина, хотя он не давал предварительного согласия на получение подобных писем от этого банка. Челябинское УФАС России признало рекламу ненадлежащей. Ее распространение прекратили в ходе рассмотрения дела.

Ранее Т-Банк уже привлекался к ответственности за нарушения закона о рекламе в других регионах.

Виталина Ярховска