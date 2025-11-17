В Георгиевске экс-начальник тыла полиции обвиняется в крупной коррупции

В Георгиевске бывший начальник тыла Отдела МВД по Георгиевскому округу обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и иных коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

В декабре 2022 года между ОМВД и коммерческой организацией был заключен госконтракт на капитальный ремонт одного из учреждений. По условиям контракта подрядчик должен был выполнить работы и сдать их официально. Однако он внес в отчетные документы заведомо ложные сведения, указав выполненные работы, которые фактически не проводились. Это позволило существенно завысить стоимость реконструкции, что привело к ущербу на сумму свыше 2,9 млн руб.

На тот момент начальник тыла знал о нарушениях и завышении цены, но с декабря 2023 по январь 2024 года потребовал у подрядчика взятку в размере 1 млн руб. за приемку работ без проверки качества материалов и соответствия контракту. Подрядчик согласился и выплатил ему оговоренную сумму. Следственные органы СК России задержали обвиняемого, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по статье 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. Параллельно расследуется дело против подрядчика по статьям УК РФ об мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 3 ст. 174.1) и даче взятки (ч. 4 ст. 291). Следственные органы устанавливают все обстоятельства дела и продолжают сбор доказательств.

Станислав Маслаков