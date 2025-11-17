Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ФАС выявила на Алтае картель по капремонту на 2,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора на торгах по капитальному ремонту зданий. Сумма ущерба оценивается в 2,2 млрд руб. Торги проходили в Республике Алтай и Алтайском крае, сообщили в пресс-службе ФАС.

Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства. По нему проходят ООО «Стройград», ООО «Жилсервис», ООО «Спецстройинжениринг», ООО «Технологии защиты», ООО «Ледсвет», ООО «Алтайстрой» и ИП. ФАС подозревает, что компании заключили антиконкурентное соглашение при проведении 23 аукционов.

В ФАС обнаружили, что участники картеля использовали одну и ту же инфраструктуру при подготовке торгов и участии в них. Они вместе выполняли работы по контрактам, контролировали строительство. Ведомство также нашло признаки заключения антиконкурентного соглашения с одним из заказчиков торгов. Нарушителям антимонопольного законодательства грозят штрафы в соответствии с КоАП.

