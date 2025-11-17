Замглавы Госдепартамента прибыла в Армению для обсуждения «Маршрута Трампа»

Заместитель государственного секретаря США Эллисон Хукер посетила Ереван. Она намерена обсудить с властями страны идеи президента США Дональда Трампа в отношении регионального мира и безопасности. Госпожу Хукер встретила посол США в Армении Кристина Квин.

«В ходе встречи планируется обсуждение дальнейших шагов по укреплению армянско-американского стратегического партнерства в рамках проекта "Маршрут Трампа" и армянско-американских меморандумов»,— сообщила пресс-служба посольства США в Армении в X.

Эллисон Хукер встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, главой МИДа Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и вице-спикером Рубеном Рубиняном.

Строительство «Маршрута Трампа» запланировано на вторую половину 2026 года. Проект должен соединить западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. 8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали декларацию о создании этого торгового пути.