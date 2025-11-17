Жителей Прикамья осудили за фиктивную постановку мигрантов на учет

Краснокамский городской суд Пермского края признал двух жителей виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, виновным было назначено наказание в виде штрафов в размере 250 тыс. и 280 тыс. руб.

По информации суда, двое братьев, проживающих в Краснокамске, в период с 2023 по 2024 год поставили на миграционный учет 158 человек по адресу дома, принадлежащего их матери, и получали за это денежное вознаграждение. При этом ни у них, ни у владелицы жилья не было намерения фактически предоставлять мигрантам помещение для проживания.

Осужденные пытались обжаловать решение суда. В свое обоснование они указали, что корыстных целей не преследовали, а лишь оказывали помощь землякам, находящихся в сложной жизненной ситуации. Однако судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к выводу, что приговор является законным и обоснованным. Краевой суд апелляционные жалобы оставил без удовлетворения.