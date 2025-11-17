Прокуратура защитила права ребенка из Саратова на обеспечение лекарством

Прокуратура Фрунзенского района Саратова добилась защиты прав ребенка-инвалида на лекарственное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что девочка-инвалид страдает хроническим заболеванием. По жизненным показаниям ей назначено дорогостоящее лекарство «афинитор», но долгое время она его не получала.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать региональный минздрав обеспечить ребенка необходимым лекарственным препаратом. Также прокуратура потребовала взыскать компенсацию морального вреда. Требования удовлетворены, надзорный орган проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов