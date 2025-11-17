В Пятигорске мужчину будут судить за поддельное удостоверение майора полиции

Пятигорский городской суд рассмотрит дело местного жителя, хранившего поддельное удостоверение сотрудника полиции (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Согласно материалам дела, обвиняемый получил фальшивое служебное удостоверение оперуполномоченного по особо важным делам ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу от неустановленного лица. Документ указывал на звание майора полиции. В январе 2025 года обвиняемый предъявил поддельное удостоверение инспектору ДПС во время проверки, рассчитывая беспрепятственно проехать через пост. Сотрудник ГИБДД усомнился в подлинности документа. Тогда мужчина отошел в сторону и выбросил удостоверение.

Константин Соловьев