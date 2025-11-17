В Саратовской области суд наказал бывшего полицейского за получение взятки

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции по уголовному делу о получении взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в январе прошлого года иностранный гражданин за непривлечение к административной ответственности перечислил взятку на банковскую карту фигуранта в Озинском районе. При этом иностранец подлежал выдворению за пределы России.

По решению суда фигурант получил наказание в виде штрафа. Иностранный гражданин покинул российскую территорию.

Павел Фролов