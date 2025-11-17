Рособрнадзор не намерен разделять ЕГЭ по русскому на профильный и базовый

Рособрнадзор не намерен разделять ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты с министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление»,— сказал господин Музаев на встрече с родителями учащихся в пресс-центре «Россия сегодня» (цитата по «РИА Новости»).

Глава ведомства также указал, что модель сдачи русского языка отработана годами и сейчас этот предмет — один из лучших по средним баллам ЕГЭ.

В сентябре о необходимости такого разделения ЕГЭ по русскому языку говорил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. По его мнению, сдача профильного и базового русского языка упростила бы отбор абитуриентов на филологические направления в вузы.

Полина Мотызлевская