Суд признал 23 человека виновными в мошенничестве с соцконтрактами в Богородске

В Богородске Нижегородской области 23 человека, включая экс-директора богородского управления соцзащиты Светлану Германову, признаны виновными в мошенничестве с социальными контрактами. Они действовали в составе двух преступных групп, сообщили в пресс-службе богородского суда 17 ноября 2025 года.

Экс-руководитель управления соцзащиты Богородского района Светлана Германова взята под стражу в зале суда

Суд установил, что с 2022 по 2023 годы двое организаторов преступных групп организовали заключение соцконтрактов с гражданами, которые на самом деле не намеревались их исполнять. Для этого преступники подыскали 20 человек, которые согласились заключить контракт как индивидуальные предприниматели, и подготовили для них необходимые документы с недостоверными сведениями о доходах.

Одна из основных обвиняемых умерла до суда.

Как уточнили в региональном СУ СКР, Светлане Германовой назначили четыре года колонии общего режима и штраф 1 млн руб. Четверым соучастникам — от одного года и четырех месяцев до 4,5 года реального лишения свободы со штрафом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. Еще одному — два года условно со штрафом 50 тыс. руб. Остальным — штраф в размере от 150 до 300 тыс. руб.

Тех, кому назначили реальные сроки, взяли под стражу в зале суда.

Общая сумма ущерба от действий преступников составила 7 млн руб. Суд постановил взыскать в пользу управления соцзащиты около 4 млн руб.

