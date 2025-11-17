Воронежский «Факел» возглавил турнирную таблицу Первой лиги

В рамках 19-го тура Первой лиги воронежский футбольный клуб «Факел» победил саратовский «Сокол» на выезде. Воронежцы заработали три очка и с 42-мя в сумме возглавили турнирную таблицу чемпионата, забрав лидерство у «Урала» (39 очков).

Воронежские болельщики на матче «Сокол» — «Факел» в Саратове

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Матч прошел в Саратове 16 ноября и завершился со счетом 0:1. Победный гол с пенальти забил воронежский нападающий Белайди Пуси на 42-й минуте встречи. Соперник до конца игры так и не смог сравнять счет.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко отметил, что игра на стадионе «Локомотив» была для его подопечных специфичной, потому что им пришлось подстраиваться под поле. «Из-за этого мы создали не так много эпизодов. Из тех, что создали, выжали максимум. Во втором тайме внесли корректировки и не дали создать доставку мяча в нашу штрафную. На наш взгляд, мы уже контролировали игру»,— уверен глава тренерского штаба воронежского клуба.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал игру «Факела» не только важной, но и красивой: «Пусть в воротах "Сокола" и побывал всего один мяч, игра в исполнении воронежских футболистов была очень техничной. Точные передачи — как на длинные, так и на короткие дистанции, многочисленные обводки, дальние удары в касание и после аккуратной обработки, неординарная игровая мысль. Все это — наш "Факел"».

Глава региона добавил, что матч в Саратове посетили около 800 болельщиков. Они были одеты в оранжевые дождевики, символизирующие огонь. На трибуне был развернут баннер с надписью: «Огнеопасно».

В 20-м туре Первой лиги «Факел» сыграет на выезде с «Уфой», занимающей 14-е место в турнирной таблице. Встреча запланирована на 14:00 23 ноября.

Алина Морозова