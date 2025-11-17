Главе СКР доложат по делу о нерасселении аварийного МКД в Саратовской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о халатности в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным соцмедиа, в Саратовской области местные власти долгое время не расселяют жильцов аварийного многоквартирного дома. Сроки расселения неоднократно переносились. Здание находится в опасном для проживания состоянии.

Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют по данному факту уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе расследования.

Павел Фролов