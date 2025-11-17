На Кубани собран рекордный урожай винограда в 305 тыс. тонн

В Краснодарском крае закончилась уборка винограда, валовый сбор составил 305 тыс. тонн и оказался рекордным для региона, сообщает пресс-служба краевой администрации. В 2024 году урожай винограда в Краснодарском крае был на уровне 235 тыс. тонн, таким образом, нынешний валовый сбор превысил прошлогодний на треть.

Краснодарский край считается лидером винодельческой отрасли России. Здесь производится 46% всего российского вина и 50% шампанского из собственного винограда, сообщает пресс-служба администрации. В текущем году выпуск тихих и игристых вин превысил прошлогодний показатель на 8%. Площадь виноградников в Краснодарском крае составляет 32,5 тыс. га.

Анна Перова, Краснодар