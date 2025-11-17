«И тут в Вашингтоне вспомнили о стране с самыми большими запасами нефти»

Николас Мадуро в ответ на угрозы Дональда Трампа призвал к миру и спел песню Джона Леннона Imagine. Президент Венесуэлы 15 ноября выступил на политическом митинге в Каракасе и призвал своих сторонников «делать все ради мира, как завещал лидер The Beatles». По словам Мадуро, Леннон написал текст для своей песни в качестве «дара человечеству на все времена». 16 ноября группа кораблей ВМС США во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море. Вашингтон планомерно усиливает свой военный контингент в регионе. Белый дом объясняет такие действия борьбой с наркотрафиком. Между тем, как сообщают источники СNN, президент Трамп провел встречи с высокопоставленными чиновниками и обсудил план действий в отношении венесуэльских картелей. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что борьба с наркотрафиком — хороший повод для Вашингтона поквитаться и с самим Мадуро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Президент Трамп заявил, что уже принял решение в отношении Венесуэлы, но делиться конкретикой с журналистами отказался. В последние дни в Вашингтоне проходят интенсивные обсуждения вариантов удара по режиму Мадуро. В консультациях принимают участие ключевые члены администрации и военного руководства США. Как рассказал The Washington Post высокопоставленный чиновник, «президент получил широкий спектр опций, но сохраняет стратегическую неопределенность и не раскрывает противникам свои намерения заранее».

Впрочем, догадаться о возможных сценариях не так уж сложно. Сейчас в районе развернуто около 15 тыс. американских военнослужащих в составе необычно крупной морской группировки: семь боевых кораблей в Карибском море и авианосец Ford с тремя эсминцами в Атлантике. Кроме того, Пентагон перебросил стратегические бомбардировщики B-52 и B-1, а авиация сил спецопераций провела учения неподалеку от побережья страны.

Официально эскалация объясняется обвинениями Каракаса в пособничестве наркокартелям, но на самом деле причин как минимум три: наркотики, миграция и цены на нефть. Можно еще добавить претензии лично к Мадуро из-за фальсификации выборов 2024-го, но объективно Белый дом не станет из-за этого начинать войну. А вот с наркотрафиком все действительно серьезно. Колумбия — давний союзник США в борьбе с кокаиновой мафией — объявила на этой неделе о приостановке разведывательного сотрудничества с Вашингтоном из-за «нарушений прав человека в США», как заявил президент Густаво Петро. В Мексике президент Клаудия Шейнбаум недовольна тем, что американцы уничтожают лодки наркокартелей слишком близко к ее побережью. Все это снижает эффективность борьбы и подталкивает к более решительным шагам.

Тем более что режим Мадуро поставляет в США не только кокаин, но и нелегальных мигрантов. Их пока относительно немного, но в последнее время они занимают второе место по количеству после мексиканцев. Соседние страны также страдают от наплыва выходцев из Венесуэлы, и хотя официально они осуждают возможную агрессию «дяди Сэма», off the record многие из них были бы не прочь избавиться от миллионов непрошеных гостей. Что же касается цен на нефть, то эта проблема уже геополитическая и нам особенно понятная.

Объявив санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», Трамп пытается не допустить роста стоимости энергоносителей и, как следствие, разгона инфляции. Для этого ему нужны новые поставщики. Он был бы рад даже иранцам, но аятоллы не спешат идти на компромиссы.

И тут в Вашингтоне вспомнили о стране с самыми большими подтвержденными запасами нефти в мире.

Мадуро, кажется, был готов предоставить США долю в нефтегазовом комплексе, но такими «подачками» Трамп не удовлетворится. В августе власти США увеличили вознаграждение за информацию, ведущую к аресту лидера Венесуэлы, с $25 млн до $50 млн. Вероятно, неслучайно американцы обсуждают возможность привлечения к решению проблемы элитного подразделения Delta Force, отвечающего за сложные операции по захвату или ликвидации ключевых фигур.

И в отличие от Ирана, в Венесуэле есть большая, пусть и разобщенная, внутренняя оппозиция. И ее лидер, Мария Корина Мачадо, в этом году получила Нобелевскую премию мира. Не удивлюсь, если Трамп считает, что она ему за это «должна». А долг, как известно, платежом красен.

Михаил Гуревич