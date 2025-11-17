СКР показал видео задержания в Балашихе матери ребенка, чью голову нашли в пруду

Пресс-служба подмосковного управления СКР опубликовала кадры задержания жительницы Балашихи. Ее подозревают в убийстве шестилетнего ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Голову мальчика нашли в Гольяновском пруду в Москве, а туловище — в квартире семьи в Балашихе.

На допросе женщина призналась в убийстве сына и написала явку с повинной. Мотивы преступления она объяснить не смогла. При этом, по словам бабушки мальчика, из дома его увел сожитель матери, и больше ребенка никто не видел.

Следователи вместе с судмедэкспертом осмотрели квартиру задержанной. Изъяты вещественные доказательства и ножи. Также планируется назначить психолого-медицинскую экспертизу. Родственников и соседей семьи допросили. Расследование дела продолжается.