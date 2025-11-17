В Москве мужчина с ножом украл продукты из «Вкусвилла»

На юго-западе Москвы мужчина украл из сетевого магазина «Вкусвилл» корзину с продуктами. Пытавшимся остановить его сотрудникам он угрожал ножом. Мужчину позднее задержали на Комсомольской площади, сообщает столичное МВД.

Пресс-служба ведомства опубликовала видео с места преступления. На кадрах мужчина ходит по «Вкусвиллу», заполняя корзинку продуктами, а затем идет к выходу. Его пытались остановить трое работниц магазина.

Задержанным оказался 32-летний «гость столицы», который неоднократно судим. Другие подробности о преступнике не приводятся. При личном досмотре полицейские изъяли у него нож. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой; предусматривает до 10 лет лишения свободы). Фигурант отправлен под арест.