СКР возбудил уголовное дело из-за горящей нижегородской свалки

Нижегородское управление СКР возбудило уголовное дело из-за несанкционированной свалки в районе Московского шоссе в Нижнем Новгороде. По данным управления, свалка бытовых, производственных и строительных отходов появилась в 2017 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На свалке регулярно происходят пожары. Это приводит к загрязнению почвы и подземных вод, а также к выбросу в атмосферу токсичных веществ. Могочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Несмотря на судебное решение о ликвидации полигона, до настоящего времени работы не выполнены, земли не рекультивированы.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у регионального управления доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», на минувшей неделе на свалке, расположенной на пересечении Московского шоссе и улицы Федосеенко вновь произошел пожар.

Региональные и муниципальные власти в суде выясняют, кому принадлежит земельный участок, на котором расположена свалка. В администрации города уверены, что она находится за границами муниципалитета. В областном правительстве считают, что это городская территория.

Андрей Репин