Полиция выясняет обстоятельства гибели пассажира автомобиля в Балакове

В Балакове Саратовской области в ДТП погибла пассажир автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 10:40 сегодня, 17 ноября, на 11 км автоподъезда к АЭС. Там водитель автомобиля «Нива Шевроле», мужчина 1958 года рождения, протаранил столб.

В результате аварии погибла пассажир внедорожника — женщина 1958 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов