Компания требует снести новые остановки в Тюмени из-за нарушения прав на дизайн

В Арбитражный суд Тюменской области поступил иск от ООО «Максимус» против ООО «Производственная компания "ТМ-Ресурс"». Компания обвиняет ответчика в нарушении авторских и патентных прав на проекты и промышленные образцы остановочных павильонов в Тюмени, сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно заявлению истца, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени проводил аукцион на поставку остановок. Победителем стала компания «ТМ-Ресурс», с которой заключили контракт. ООО «Максимус» считает, что павильоны, уже установленные ответчиком, имеют признаки переработки как минимум одного из его проектов, а согласия истец на использование его проектов ответчику не давал.

«Максимус» требует запретить «ТМ-Ресурс» использовать их проекты и промышленный образец, а также снести и уничтожить установленные павильоны без выплаты компенсации. Так как ответчик уведомил о выполнении работ по контракту, что свидетельствует о возможности в ближайшее время их принятия и оплаты заказчиком, компания также подала заявление о запрете департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта принимать работы и оплачивать их. По мнению заявителя, это может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Ирина Пичурина