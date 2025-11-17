Под Саратовом оштрафовали председателя ТСН за нарушение сроков подачи воды

В Марксовском районе Саратовской области председателя Товарищества собственников недвижимости (ТСН) привлекли к административной ответственности за нарушение нормативных сроков подачи водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки Марксовская межрайонная прокуратура выяснила, что в июле этого года в селе Звонаревка Приволжского муниципального образования вышли из строя два глубинных насоса. Из-за этого вода перестала поступать в дома более 300 человек. ТСН «Звонаревское» своевременно не устранило поломку.

Прокуратура возбудила в отношении председателя ТСН административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. Виновное лицо оштрафовали на 5 тыс. руб.

Павел Фролов