Крупные IT-компании обяжут заключить с вузами соглашения о мерах поддержки

Крупные IT-компании обяжут к 1 июня 2026 года заключить с вузами и колледжами соглашения о мерах поддержки, сообщил замминистра цифрового развития Сергей Кучушев на форуме «Цифровые решения». Речь идет как о финансовой поддержке, так и помощи в подготовке кадров. Если же IT-компании не сделают это, их лишат льгот и брони для сотрудников от военной службы.

Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что нововведение коснется только IT-компаний с выручкой более 1 млрд руб. в год и с численностью сотрудников не менее 100 человек. Они должны будут выделять на поддержку высших учебных заведений до 5% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам. Новая мера и сроки по ней прописаны в постановлении правительства, которое сейчас готовится. По словам господина Кучушева, через три месяца после публикации постановления правительство утвердит способ и порядок отчетности.

Собеседник «Ведомостей» отметил, что помимо финансовой поддержки, IT-компании смогут помочь вузам в обновлении образовательной программы по профильным специальностям и дисциплинам. Их сотрудники смогут проводить в вузах занятия, устраивать студентов на стажировки. Количество соглашений о поддержке вузов может быть не ограничено.

О планах Минцифры ввести обязательные отчисления для крупных IT-компаний стало известно в августе 2024 года. Как сообщал глава министерства Максут Шадаев, такие отчисления станут обязательным условием для продления аккредитации в реестре IT-компаний. В вузах считают, что средства могли бы пойти на развитие совместных с бизнесом программ.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Вузам светит отчисление».