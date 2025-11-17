В Нижегородской области выявили 12 партий зараженных овощей и фруктов

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области за 10 месяцев 2025 года проконтролировало более 11,5 тыс. т импортных фруктов и овощей. Как сообщили в пресс-службе управления, в 12 партиях выявили карантинные объекты: коричневую щитовку, тутовую щитовку и калифорнийскую щитовку.

Была проверена продукция, ввезенная из Ирана, Азербайджана, Китая, Нидерландов, Египта, Индии, Сербии, Турции, Италии, Таджикистана и Узбекистана. В том числе 4,4 тыс. т овощей (перец, лук репчатый, свекла, капуста белокочанная, картофель и т.д.) и более 7,1 тыс. т фруктов (виноград, авокадо, черешня, абрикосы, слива, нектарины и т.д.).

