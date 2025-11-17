В Оренбуржье задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом на двоих людей

В Сорочинске следственные органы задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, ночью 16 ноября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого на ул. Карла Маркса нанес ножом удар в брюшную полость 43-летнего местного жителя во время ссоры. Затем он этим же ножом нанес аналогичный удар хозяину квартиры.

Следственные органы детально осмотрели место происшествия. Было изъято орудие преступления и иные доказательства. Следователем инициирован вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева