В Дуванском районе проверяют информацию о буллинге в школе
Прокуратура проводит проверку информации о буллинге в школе в Дуванском районе. По данным «Ъ-Уфа», речь о средней школе села Сикияз.
По предварительным данным, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, 15 октября между двумя восьмиклассниками произошел конфликт, в котором 13-летний школьник получил травмы.
Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, одноклассник до этого несколько раз нападал на пострадавшего. Во время последнего эпизода ученика затащили в туалет, где оппонент стал избивать и душить его. Одноклассники снимали происходящее на видео.
По словам родителей потерпевшего, нападения проходили и в коридоре школы, а в полиции якобы отказали в возбуждении уголовного дела.
На прошлой неделе сообщения о буллинге стали поводом для прокурорской проверки одной из уфимских школ.