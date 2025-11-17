В Дуванском районе проверяют информацию о буллинге в школе

Прокуратура проводит проверку информации о буллинге в школе в Дуванском районе. По данным «Ъ-Уфа», речь о средней школе села Сикияз.

По предварительным данным, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, 15 октября между двумя восьмиклассниками произошел конфликт, в котором 13-летний школьник получил травмы.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, одноклассник до этого несколько раз нападал на пострадавшего. Во время последнего эпизода ученика затащили в туалет, где оппонент стал избивать и душить его. Одноклассники снимали происходящее на видео.

По словам родителей потерпевшего, нападения проходили и в коридоре школы, а в полиции якобы отказали в возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе сообщения о буллинге стали поводом для прокурорской проверки одной из уфимских школ.

