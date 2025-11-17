На Куйбышевской железной дороге увеличилась погрузка цемента

На Куйбышевской железной дороге за десять месяцев 2025 года было погружено 586 тыс. т цемента. Это на 40,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

В октябре 2025 года объем погрузки составил 59 тыс. т, что на 55% превышает показатели октября 2024 года.

Как отмечается в сообщении, рост объемов погрузки связан с расширением географии поставок и увеличением спроса со стороны строительного сектора.

Андрей Сазонов