На Куйбышевской железной дороге увеличилась погрузка цемента

На Куйбышевской железной дороге за десять месяцев 2025 года было погружено 586 тыс. т цемента. Это на 40,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк

В октябре 2025 года объем погрузки составил 59 тыс. т, что на 55% превышает показатели октября 2024 года.

Как отмечается в сообщении, рост объемов погрузки связан с расширением географии поставок и увеличением спроса со стороны строительного сектора.

