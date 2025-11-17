В КБР могут увеличить площадь плодово-ягодных насаждений до 30 тысяч га

Кабардино-Балкария собрала свыше 1 млн тонн плодово-ягодных культур в 2024 году. Республика вошла в тройку лидеров России по темпам развития интенсивного садоводства, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

На территории КБР сейчас располагается около 28 тыс. га плодово-ягодных насаждений. Более 23 тыс. га из них составляют интенсивные и суперинтенсивные сады, которые начинают давать урожай быстрее обычных и приносят в четыре раза больше плодов. Отмечается, что в республике продолжается замена старых насаждений: непродуктивные участки раскорчевывают, проводят рекультивацию почвы и высаживают молодые саженцы. К 2030 году власти планируют увеличить площадь многолетних плодово-ягодных насаждений до 30 тыс. га.

Садоводы региона завершают сбор поздних сортов и прогнозируют, что урожай 2025 года будет не меньше прошлогоднего.

Константин Соловьев