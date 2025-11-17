Житель Удмуртии заплатит 3 млн рублей утильсбора за ввоз автомобилей из Белоруссии

Сарапульский горсуд удовлетворил иск Пермской таможни к местному жителю о взыскании утилизационного сбора на сумму более 3 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 8 июля 2022 года по 2 марта 2023 года ответчик подал восемь комплектов документов для подтверждения уплаты утилизационного сбора на ввезенные из Белоруссии автомобили категории М1. Таможенники установили, что количество ввезенных транспортных средств превышает потребности одного гражданина, что указывает на их предназначение для последующей продажи, а не для личного пользования.

Судебная инстанция постановила, что ответчик должен выплатить 2,3 млн руб. утилизационного сбора и 970 тыс. руб. пени за несвоевременную уплату.

Анастасия Лопатина