В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за плохой погоды

На территории Челябинской области 18 ноября ожидается снегопад и сильная метель. В регионе на этот день объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Согласно прогнозу гидрометцентра, 18 ноября может выпасть 6 мм снега за 12 часов, а интенсивность дождя составит от 15 до 49 мм. Ожидается, что скорость ветра будет более 7 м/с. Метель обещают слабую, видимость менее 500 м не прогнозируют. Гидрометцентр также предупреждает о гололедице.

Ольга Воробьева