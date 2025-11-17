В Кисловодске на 5 рублей подорожал проезд в автобусах

Плата за проезд в общественном транспорте Кисловодска выросла с 30 до 35 рублей. Такое решение приняли местные власти и перевозчики, объясняя повышение тарифов увеличением расходов на топливо, детали, расходные материалы, а также ростом стоимости страховки и обслуживания кассовой техники с начала 2025 года, сообщил глава города Евгений Моисеев.

Мэр Кисловодска утверждает, что новая цена позволит обеспечить безопасность перевозок и бесперебойную работу транспорта, который должен ходить по расписанию, в хорошем техническом состоянии и сохранять комфорт пассажиров, особенно зимой.

По словам Евгения Моисеева, повышение тарифа связано с инфляцией и необходимостью компенсировать растущие затраты перевозчиков, в том числе на заработную плату работников. Несмотря на увеличение стоимости проезда, Кисловодск сохраняет один из самых низких тарифов среди городов Кавказских Минеральных Вод. Вместе с тем жители и гости города могут воспользоваться новой системой оплаты проезда, которая предполагает использование транспортной карты «Тройка» с уникальным дизайном, отражающим культурное наследие курорта. Это сделает оплату удобнее и более технологичной, утверждает мэр Кисловодска.

Станислав Маслаков